I Club Dogo annunciano il loro nuovo album

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ihanno sempre avuto un certo stile nel far impazzire i fan ma questa volta si sono davvero superati. Dopo ben 9 anni dalla‘rottura’, Guè, Jake La Furia e DonJoe hanno finalmente annunciato ilritorno attraverso un video postato sui social che ha dell’incredibile. Scontato che tutti i biglietti per tutte e tre L'articolo proviene da Il Difforme.

I Club Dogo svelano la tracklist del loro album omonimo che presenteranno dal vivo al Forum d’Assago in dieci date già sold out Dopo l’annuncio a ... ()

Con l’approdo dei Club Dogo a San Siro è ufficiale che il trio magico sa come riprendersi la scena. Non solo la serie di concerti al Forum, non solo ... (optimagazine)

Elodie dopo l’anno d’oro di Red Light è tornata in radio con un nuovo singolo in collaborazione con i Club Dogo . Il titolo Soli A Milano fa parte ... (biccy)

: il nuovo album Il giorno atteso per dieci lunghi anni è arrivato: isono finalmente fuori con il loro nuovo album . I nuovi testi di Guè e Jake sulle basi di Don Joe si candidano ...Quando mossero i primi passi oltre vent'anni fa, con rime che se ne fregavano dell'autoreferenzialità da militanza da centro sociale, pur mantenendo una natura ribelle (ascoltate gemme come "...Il testo completo della canzone Milly, cantata dai Club Dogo e Sfera Ebbasta. Ascolta il brano e scopri il suo significato, la storia dietro le parole che ti aiuterà a comprendere appieno la sua ...Un progetto omonimo che arriva a 10 anni dall’ultimo lavoro. Undici i brani inediti che il trio ha realizzato in pieno stile Club Dogo. Gué, Jake La Furia e Don Joe tornano in forma smagliante, come ...