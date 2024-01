Huawei P70 | potrebbe adottare il nuovo SoC Kirin 9010

Il gigante tecnologico cinese, mentre promuove con successo la sua linea Mate 60 e si prepara al lancio imminente della serie, è già al centro dell'attenzione per le prime ...Nei prossimi mesi,lancerà l'attesa linea di smartphone pieghevoli. Il produttore cinese dovrebbe utilizzare un nuovo chipset di HiSilicon che, secondo alcuni blogger, è stato al momento ...Huawei may launch the Huawei P70 smartphone with a Kirin 9000S chip, as suggested by a Weibo tipster. Learn more here.As for Huawei's upcoming flagship series, the P70 ART is rumored to sport an ultra-wide camera backed by a one-inch type sensor and carry a lens made up of one glass element and six plastic. The ...