Houthi | la risposta ai raid Usa | missile contro nave finisce in acqua

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Pubblicato il 12 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Unè stato sparatounain navigazione a circa 90 miglia a sudest di Aden, nello Yemen, "finendo ine 400-500 metri di distanza". E' il primo segnale di tensione, riferito dall'Ukmto (United Kingdom Maritime Trade Operations), dopo iamericani e britanniciobiettivi degli. Non lontano dall'area in cui è caduto ilsono state localizzate "tre piccole imbarcazioni". Il comandante della, che trasportava petrolio russo, ha assicurato che non stati registrati "vittime o danni e che il sta procedendo verso il prossimo porto" di destinazione. Lacargo sarebbe stata presa di mira per errore, afferma la società britannica ...

Gli Usa e la Gran Bretagna hanno lanciato attacchi contro postazioni Houthi in Yemen dopo che i miliziani hanno sfidato il monito a non proseguire i ... (ilmessaggero)

Gli Usa e la Gran Bretagna hanno lanciato attacchi contro postazioni Houthi in Yemen dopo che i miliziani hanno sfidato il monito a non proseguire i ... (ilmessaggero)

...esprime "grande preoccupazione" per "l'escalation militare nel nostro paese e nel mar Rosso meridionale" dopo "l'operazione militare inai continui attacchi terroristici delle milizie...L'azione militare " ha aggiunto " è inagli attacchi deglinel Mar Rosso, che "non possono restare impuniti". Per il ministro degli Esteri britannico, David Cameron gli attacchi ...Un missile è stato sparato contro una nave in navigazione a circa 90 miglia a sudest di Aden, nello Yemen, "finendo in acqua e 400-500 metri di distanza". E' il primo segnale di tensione, riferito dal ...Abdul Malik al Houthi vuol fare l’alleato-eroe e spicca tra i partner dell'Asse della resistenza, con Hezbollah e Teheran che invece scelgono la prudenza e la "pazienza strategica". Non è probabile ch ...