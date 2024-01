Hortus conclusus | Benevento | apertura al pubblico

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 12 gennaio 2024)dal martedì alla domenica dalle 9:30 alle 20:00. Come un gioiello culturale della società, 12 gennaio 2024 – “L’sarà aperto aldal martedì alla domenica dalle ore 9:30 alle 20:00 (con una chiusura settimanale il lunedì, a meno che non ricada in un giorno festivo)”, è quanto annuncia in una nota il Sindaco diClemente Mastella. Il Comune garantirà l’con risorse umane proprie, attraverso la turnazione di dipendenti dell’Ufficio Cultura. “La codificazione precisa e definitiva degli orari didell’rappresenta un tassello fondamentale per ...