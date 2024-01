Hortus Conclusus | apertura dal martedì alla domenica | gli orari

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’sarà aperto al pubblico daldalle ore 9:30 alle 20:00 (con una chiusura settimanale il lunedì, a meno che non ricada in un giorno festivo)”, è quanto annuncia in una nota il Sindaco di Benevento Clemente Mastella. Il Comune garantirà l’con risorse umane proprie, attraverso la turnazione di dipendenti dell’Ufficio Cultura. “La codificazione precisa e definitiva deglididell’rappresenta un tassello fondamentale per un’organizzazione efficiente dell’accoglienza turistica nei luoghi pubblici. L’, riqualificato con i fondi Pics e inauguratopresenza del Maestro ...

... e soprattutto ancora privi dell'ascensore, nonostante le rassicurazioni in tal senso, in esito ad una mia interrogazione), all'(ancora sostanzialmente "chiuso", nonostante la ...... affiancato in scena da Francesco Sframeli e Gianluca Cesale , diretti da Valerio Binasco , vede il "cortile" come, un tempo luogo protetto e spazio privilegiato della vita di ...«L'Hortus conclusus sarà aperto al pubblico dal martedì alla domenica dalle ore 9,30 alle 20 (con una chiusura settimanale il lunedì, a meno che non ricada ...L’assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone comunica che la Regione Campania ha prorogato alle ore 12:00 del 24 gennaio 2024 il termine di scadenza dell’avviso pubblico pubblicato sul Burc (B ...