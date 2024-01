“Ho vinto il festival di Sanremo” | il libro ha l’introduzione di Amadeus

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “Hoildi”, ildi MARCO RETTANI e di NICO DONVITO hadiÈ disponibile in libreria e negli store digitali la seconda ristampa di “HOILDI” (la Bussola edizioni), il nuovodello scrittore, autore e discografico MARCO RETTANI e del giornalista e scrittore NICO DONVITO. Condi, ilconduce il lettore in un viaggio sonoro ed emozionante che attraversa la storia del, catturando l’anima di un Paese in costante trasformazione.non è solo uno spettacolo, è il riflesso vibrante di una nazione che canta la propria storia ...

Nel 2016 hail terzo premio al Concorso Internazionale 'Resonances' di Parigi e il premio ... Istituto Tostiano di Ortona (2023); ed in diversiinternazionali come il FestivaLiszt di ......il suo momento pubblico a settembre 2024 durante la quattordicesima edizione de Li Ucci... Nel corso delle precedenti edizioni il Folk & World è statoda Armonauti, Canusìa e Tramas (2015)...È disponibile in libreria e negli store digitali la seconda ristampa di “Ho vinto il Festival di Sanremo” (la Bussola edizioni), il nuovo libro dello scrittore, autore e discografico Marco Rettani e ...È disponibile in libreria e negli store digitali la seconda ristampa di “HO VINTO IL FESTIVAL DI SANREMO” (la Bussola edizioni), il nuovo libro dello scrittore, autore e discografico MARCO RETTANI e d ...