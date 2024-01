Ho difeso la sicurezza nazionale Open Arms | l' orgoglio di Salvini

(Di venerdì 12 gennaio 2024), il vicepremier Matteoa processo nell'aula bunker di Palermo. «Qui tribunale di Palermo, pronto a prendere parola nell'aula bunker al processo che mi vede rischiare 15 anni di carcere per avere, da ministro dell'Internolae i confini del mio Paese. A testa alta,so di quello che ho fatto». Lo scrive sui social Matteoal suo arrivo nell'aula bunker dell'Ucciardone di Palermo, per il processoche lo vede imputato con l'accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere tenuto in mare, nell'agosto del 2019, 147 migranti per 2 settimane, quando all'epoca dei fatti era ministro dell'Interno. Qui tribunale di Palermo, pronto a prendere parola nell'aula ...

A riprova del fatto che il vicepremier ha davveroi confini nazionali ed europei, come gli ... oggi come ieri, continua a chiedere a gran voce legalità,e un vero stop all'invasione'. ..."Qui tribunale di Palermo, pronto a prendere parola nell'aula bunker al processo che mi vede rischiare 15 anni di carcere per avere, da Ministro dell'Interno,lae i confini del mio ...Il leader della Lega Matteo Salvini, imputato a Palermo per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver negato lo sbarco a 147 migranti soccorsi in mare ad agosto del 2019 dalla nave del ...La difesa: «Mancanza di elementi tali da rendere più che ragionevole la previsione di condanna in un eventuale dibattimento» ...