Ho agito contro una legge crudele Richard Gere attacca Salvini in tv

(Di venerdì 12 gennaio 2024) L'attore americano racconta la sua versione dei fatti su quello capitato nell'agosto 2019 al largo di Lampedusa e spiega perché ha disertato il processo a Palermo: "Non è facile arrivare a Palermo"

“Da una fortunosa pesca estiva avevo due Fuori onda del giornalista in frigo. Li ho usati”. Così il patron di Striscia la notizia, Antonio Ricci , ... (thesocialpost)

...l'impunità degli Houthi che destabilizzano la regione, mettono a rischio i nostri interessi ed il commercio internazionale. È chiaro che questo tipo di comportamento va fermato. "Abbiamo...... presentando una richiesta di risarcimento dannii funzionari locali. È scontro sull'aborto ... tra cui il sindaco di Beverly Hills Julian Gold, hannoper negare i permessi alla struttura ...Il presidente Usa, criticato ferocemente anche dagli stessi democratici oltre che dai repubblicani si dice pronto a nuovi attacchi se ce ne saranno altri dagli Houthi ...L’azione — non per deferenza, ma per degradare le capacità operative degli Houthi — potrebbe ristabilire equilibri di forza ...