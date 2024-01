Gravidanza dopo il tumore al seno | quando è possibile e come si fa

Leggi su dilei

(Di venerdì 12 gennaio 2024) I numeri dicono che sono circa 3000 le donne che ogni anno in Italia si ammalano didella mammella sotto i 40 anni, nell’età in cui si programma di avere un bambino. E la scienza dice che in almeno il 20 per cento dei casi avere una, anche nei casi più complessi, quelli in cui ilè legato al cosiddetto gene “Jolie”, ovvero a mutazioni a carico di BRCA 1 e 2. La buona notizie viene dallo studio Positive, pubblicato su JAMA, e presentato nell’ambito del congresso “Back from San Antonio”. Cosa dice la ricerca Di oncofertilità si è discusso appunto al San Antonio Breast Cancer Symposium, appuntamento internazionale per fare il punto sulle ricerche nella patologia. ed è stato presentato un approfondimento dello studio internazionale POSITIVE. “Si è dimostrato...