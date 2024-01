Gratta e Vinci | se abiti in questa regione hai più possibilità

(Di venerdì 12 gennaio 2024) di festeggiare un colpo importante. Ecco cosa ci dice la classifica del 2023 In Italia nel 2023 ci sono stati 65 nuovi milionari grazie ai. Gente che ha comprato un tagliando e che è riuscita a centrare il colpo vincente. Un sogno ovviamente. Su 20 regioni, 17 hanno regalato almeno un colpo del genere. Mentre sono 3 quelle che non hanno stappato una bottiglia per questo motivo: Valle d’Aosta, Liguria e Friuli Venezia Giulia.(Ilveggente.it)Detto delle ultime in classifica, ovviamente adesso il tema è capire quali sono le regioni che hanno avuto il maggior numero di successi. Ovviamente ce n’è una che ha vinto, facendo quasi bottino pieno. E andiamo a vedere insieme di qualeparliamo. Dalla foto in anteprima potete capire, più o meno, che il cerchio è ristretto a ...

