Gratta e vinci | furto da manuale | gliel’ha fatta sotto il naso

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 12 gennaio 2024), è stato il gesto più crudele di tutti i tempi: non riuscirai a credere a quello che ha fatto questa donna. Sarà anche divertente, ma di certo è altrettanto crudele. O meglio, per qualcuno lo è stato di sicuro, visto e considerato com’è andata a finire. Tanto più che nessuno, pur volendo, avrebbe potuto aspettarsi un epilogo del genere. PixabayMa riavvolgiamo il nastro e partiamo dal principio. Iniziamo col dire, allora, che i fatti narrati sono avvenuti nel Kentucky, presso un centro odontoiatrico di Louisville. Ogni anno, in prossimità del Natale, i titolari organizzano una festa con i controfiocchi alla quale partecipa tutto il personale in servizio presso la struttura. E puntualmente, i dipendenti finiscono per fare lo stesso gioco. Negli Stati Uniti lo chiamano Dirty Santa o Yankee Swap e consiste in una sorta di ...