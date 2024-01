Grande Fratello | la Casa si spacca tra nuovi e veterani

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Leggi Anche '', Stefano e Federico fanno pace Lo scambio di battute fa nascere una discussione anche perché le risate di Fiordaliso, Anita, Letizia e Giuseppe non sono gradite da ...

“Non ero me stessa né quando ero zen né quando ho finto di litigare”. Da qualche settimana Sara Ricci è uscita dalla casa del Grande Fratello , ... (ilfattoquotidiano)

La competizione si fa sempre più sentire all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà, o almeno per una serie di concorrenti. Forse il primo ... (tuttivip)

Guendalina Tavassi si confessa a cuore aperto a Novella 2000, raccontando addirittura di aver vissuto un lungo periodo nel quale non riusciva ad ... (thesocialpost)

Alcontinuano i tentativi degli inquilini di violare il regolamento , magari cercando di non farsi udire dalla redazione del programma di Canale5 e dal pubblico, parlando in codice o ...Leggi Anche '', Stefano e Federico fanno pace Lo scambio di battute fa nascere una discussione anche perché le risate di Fiordaliso, Anita, Letizia e Giuseppe non sono gradite da Beatrice che trova ...Avendo vissuto dei momenti un po' difficili con alcuni inquilini, la ragazza promette di voler resettare il tutto e focalizzare il suo percorso su sé stessa ...Nella casa del Grande Fratello ma anche fuori destano polemiche le parole di Giuseppe Garibaldi. Il calabrese, riferendosi ai concorrenti entrati dopo nel gioco ha detto: "Vi faremo fuor tutti" ...