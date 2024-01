Grande Fratello | ex concorrente confessa | “Dentro il programma ho recitato | non ero me stessa”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Nei giorni scorsi una discussadell’ultima edizione delha ammesso di non essere stata senella Casa del reality show condotto da Alfonso Signorini. Sebbene sia rimasta in gioco solo per poche settimane, venendo eliminata a furor di televoto dopo poche puntate, la presenza di Sara Ricci non è di certo stata ignorata, né dai suoi ex coinquilini, né tantomeno dal pubblico del. L’attrice è entrata fin da subito in diverse dinamiche, come le tante discussioni con la collega di set Beatrice Luzzi e di altrettante polemiche per via di un atteggiamento considerato dagli altri coinquilini, come Letizia Petris, snob e spocchioso, “dadiva”. Un atteggiamento che non sarebbe andato giù nemmeno ai suoi follower. Alcuni di ...