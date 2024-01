Grande Fratello | colpo di scena nel televoto | il pubblico salva i nemici di Beatrice?

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Possibili sorprese in arrivo per ildel: cosa accadrà nella Casa?Luzzi continua a dominare L’ultimoin ordine cronologico delera stato annullato per l’uscita improvvisa diLuzzi. In seguito al ritorno nella Casa dell’artista romana, i concorrenti che erano a rischio sono finiti nuovamente davanti al giudizio del, che ora si ritroverà a decidere chi sarà il gieffino che abbandonerà la Casa. Neanche il tempo di rientrare nel loft di Cinecittà, che l’attrice è già finita al. ConLuzzi, Federico Massaro, Rosannae Monia La Ferrera, sono finiti in nomination anche Anita Olivieri, Paolo ...