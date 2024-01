Grande Fratello | Anita | «Io sono stata la preferita del pubblico insieme a Beatrice» Stefano la smonta | «Eh | ma io conosco le percentuali»

... Rodolfo Braccalenti, hanno espresso a Leonardo le più sentite congratulazioni, evidenziando... Anche mamma Valentina e ilNicola si uniscono al coro di auguri. ...Fotogallery - Le immagini di scena de 'I Fantastici 5' Ultimo Aggiornamento 'C'è posta per te', le immagini della nuova edizione Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Il calendario del '': tutti in posa per il 2024 Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Le emozioni della trentesima puntata di '' Ultimo Aggiornamento Amici 2023: le immagini della ...Store and/or access information on a device. Use limited data to select advertising. Create profiles for personalised advertising. Use profiles to select personalised advertising. Create profiles to p ...«Io sono stata anche preferita insieme a Beatrice». Sono queste le parole che Anita Olivieri ha pronunciato a tavola, tra una chiacchiera e l'altra con gli ...