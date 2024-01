Grande Fratello | Anita | «Io sono stata la preferita del pubblico insieme a Beatrice» Stefano la smonta | «Eh | ma io conosco le percentuali»

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 12 gennaio 2024)Oliveri (US Endemol Shine) Nelle scorse ore, all’interno della casa delOliveri è‘messa a tappeto’ daMiele, che nel corso di una chiacchierata ha deciso di smuoverla da una sua convinzione: essereladalLuzzi, nella puntata del reality show andata in onda lo scorso 16 novembre. Una vera e propria doccia fredda per, che ha fatto fatica ad incassare il colpo. Tutto è partito da un discorso fatto da Marco Maddaloni nel corso della cena. Il judoka ha infatti detto ai propri compagni che, dal suo punto di vista, chiunque potrebbe vincere il reality, anche se entrato molto dopo rispetto ai ...