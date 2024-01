Governo | Panetta a P Chigi per incontro con Meloni

Potrei mettermi a citare quando il sindaco uscente, Carmelo, ancora ad urne 'calde' nel ...non capire tutti i tentativi di marginalizzarmi e tenermi lontano da responsabilità dirette di,...La prassi istituzionale non prevede che il nuovo Governatore insorga all'improvviso contro il No al Mes delma tutti pensano chesaprà trovare il modo, l'occasione e le parole giuste ...Roma, 12 gen (Adnkronos) – “Il Governo in questo anno è stato assente su molti fronti. In Sanità non è stato abbozzato neanche un’azione di riforma del sistema, evidentemente perché manca la visione e ...Roma, 12 gen. (Adnkronos) – Il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, è a Palazzo Chigi per un incontro con la premier, Giorgia Meloni.