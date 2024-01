Golf | Cam Davis al comando del Sony Open al termine del primo round

... come spettacolari e suggestive saranno le immagini fornite dalla 'Corner' e dalla 'Sky Jetcam',... offrirà una copertura completa di calcio, motori, tennis, basket, rugby,, atletica e altro ...... come spettacolari e suggestive saranno le immagini fornite dalla 'Corner' e dalla 'Sky Jetcam',... offrendo una copertura completa di calcio, motori, tennis, basket, rugby,, atletica e altro ...Cam Davis birdied five of his last six holes and held a two-shot lead on Thursday in Honolulu when play was suspended for the night during the opening round of the Sony Open in Hawaii. Davis, a ...Cam Davis hopped islands in Hawaii and was happy to see the rust stayed back on Maui. He faced the strongest wind Thursday and produced the best open ...