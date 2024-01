Goggia | giornata storta in Austria | caduta senza conseguenze in SuperG

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Non è stata la migliordella stagione di Coppa del Mondo di Sofia, che nel Super G di Altenmarkt-Zauchensee di venerdì (12 gennaio) ha rimediato una, fortunatamente. Reduce dall’ottimo terzo posto nella prova del giorno prima in un podio virtuale tutto italiano con Brignone e Delago, la bergamasca è partita con il numero 13 nel recupero della gara che era stata cancellata a St. Moritz. Da subito Sofia ha sciato quasi al limite, con inclinazioni a tratti eccessive che hanno provocato la scivolata sulla pista nel terzo settore. La 31enne si è rialzata in autonomia e ha raggiunto il traguardo amareggiata. “Già dalla prima porta ho fatto fatica a girare gli sci – ha detto-, e sentivo che non ero veloce. Forse ho esagerato nelle inclinazioni. ...

