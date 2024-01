Gli Houthi e le lunghe catene di approvvigionamento Accelerare sul riassetto occidentale delle filiere globali

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Le crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno iniziato a creare disruption nelledi. A seguito degli attacchi dei ribellialle navi che attraversano il Mar Rosso e che fanno rotta verso il Canale di Suez e le principali economie, le maggiori compagnie di trasporto marittimo hanno segnalato notevoli ritardi nelle consegne. Le immagini satellitari mostrano che praticamente nessuna nave diretta verso i principali porti europei, statunitensi o britannici sta attraversando il Mar Rosso, e preferisce invece deviare verso l'Africa meridionale. Segui su affaritaliani.it

Sul secondo fronte, l'equilibrio geopolitico nel Golfo è sempre più precario dopo cheStati Uniti e la Gran Bretagna hanno colpito obiettivi militarinello Yemen, in risposta agli attacchi ...Tutto è partito tre giorni fa quando, in rappresaglia per l'affondamento di tre barchini durante un tentativo di abbordaggio a un cargo mercantile, hanno lanciato dalle loro basi nello ...MOSCA, 12 GEN - Mosca ha condannato oggi gli attacchi effettuati nella notte nello Yemen dagli Stati Uniti e dal Regno Unito contro i ribelli Houthi, denunciando un'azione che porta ad una "escalation ...I miliziani: "Uccisi 5 nostri combattenti nei raid, risponderemo agli attacchi". Hamas: "Ci saranno conseguenze". Russia chiede riunione urgente Consiglio sicurezza Onu ...