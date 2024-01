Giuseppe Garibaldi vuole eliminare i nuovi ma con Perla fa un passo indietro | “Se mi metto contro di te mi sbattono subito fuori” VIDEO

Giuseppe Garibaldi è tra i concorrenti del Grande Fratello più discussi sul web in questo momento. Il ragazzo non perde occasione per fare cose o ... (tutto.tv)

Nuovo giorno, nuova polemica per. Il concorrente del Grande Fratello ha espresso la sua idea sui nuovi arrivati a Cinecittà, decisamente lontano dall'essere politically correct ed è scoppiato il caos. Ecco cosa è ...... 2 aprile, 2 maggio Faenza 2024 Venerdì 2 febbraio, ore 18 / Bottega Bertaccini, corso4 ... Incontro coi poeti e traduttoriBellosi, Adele D'Arcangelo, Mario Giosa, Cesare Ricciotti, ...Al Grande Fratello va in scena un momento davvero particolare che il pubblico non ha fatto fatica ad identificare: due concorrenti hanno cominciato a "parlare in codice" tra di ...Giuseppe Garibaldi si rivolge ai nuovi concorrenti del Grande Fratello con una frase infelice e scoppia la polemica contro il gieffino.