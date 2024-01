Giuseppe Garibaldi esagera con Perla Vatiero | il suo gesto indigna il pubblico

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ildel Grande Fratello si è scaraventato sucome una furia dopo che il collaboratore scolastico ha allungato le mani con. Con grande stupore per la reazione dell’ex fidanzata di Mirko Brunetti, ilha comunque condannato ilpoco consono del calabrese, per il quale è stata chiesta la squalifica o perlomeno dei seri provvedimenti disciplinari. Ma andiamo per gradi e vediamo cosa è successo. GF 2023:scherza consi trovava nella zona beauty della casa del GF 2023 con i guanti intenta a pulire i bagni in un giorno di pulizie degli inquilini nella casa di Cinecittà. Ed è a ...

Giuseppe Garibaldi , dopo l' aereo per Beatrice Luzzi , è finito al centro della polemica per alcune frasi sull'attrice L'articolo Beatrice Luzzi ... (novella2000)

Ma può godere dell'appoggio di Letizia Petris , sua migliore amica nel reality, e. Nelle ultime ore alcuni concorrenti hanno preso in giro Perla per le sue abitudini alimentari ...è finito nuovamente nell'occhio del ciclone per una battuta infelice fatta giusto ieri sera a tavola. Cosa ha detto Il giovane inquilino della casa più spiata dagli italiani, con ...Grande Fratello, alcune battute su Perla Vatiero non piacciono ai telespettatori: bufera sui concorrenti Perla Vatiero nonostante sia apprezzata da molti ...La chiusura al transito veicolare con divieto di sosta sarà valido da lunedì 15 fino al 19 gennaio. Previste anche variazioni di percorso per i bus ...