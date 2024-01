Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri informati sul televoto? Ecco cosa saprebbero

Giuseppe Garibaldi ieri sera, ridendo e scherzando, ha ammesso di temere Perla Vatiero come concorrente del GF L'articolo Giuseppe Garibaldi vuole ... (novella2000)

Giuseppe Garibaldi - frase infelice sui nuovi concorrenti del GF - poi si tradisce

Giuseppe Garibaldi è tra i concorrenti del Grande Fratello più discussi sul web in questo momento. Il ragazzo non perde occasione per fare cose o ... (tutto.tv)