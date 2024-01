Giunta | approvata la proroga per l’occupazione del suolo pubblico della ruota panoramica

Nel 2023 è statala nuova rete ospedaliera per l'Abruzzo che prevede 4 ospedali con ... Il Consiglio per le Autonomie locali ha espresso 2 pareri su progetti di Legge o delibere die 5 ...Laregionale ha approvato una delibera che conferma la gestione delle Naiadi affidata alla Fira, ... La deliberaora conferma questa scelta, aprendo la strada alla riapertura dell'...Marcianise (Caserta) - Approvata la perizia di variante in corso d’opera per i lavori di rifacimento delle fognature e della rete idrica nel centro abitato ...Cronaca Pescara - 12/01/2024 11:55 - La giunta regionale ha approvato una delibera che conferma la gestione delle Naiadi affidata alla Fira, segnando una svolta significativa ...