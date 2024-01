Giubileo | arriva lo zaino ecosostenibile per il pellegrino

Leggi su agi

(Di venerdì 12 gennaio 2024) AGI - Un cappello a falde larghe, un foulard, una borraccia, un poncho impermeabile, un rosario da polso, realizzati utilizzando componenti riciclati ed ecosostenibili: è questo il contenuto dello 'del' per ilOrdinario 2025. Il Vaticano, attraverso il Dicastero per l'Evangelizzazione, ha scelto di affidarne la realizzazione e commercializzazione all'azienda Stegip4 di Roma, premiando una proposta all'insegna del rispetto per l'ambiente. "So bene quanto possa essere utile unodurante un pellegrinaggio e quanto sia importante conservarlo, con i segni del tempo e dell'usura, come un testimone pieno di ricordi di quei giorni di preghiera e riflessione, pieni di emozioni e per questo indimenticabili", ha commentato Monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per ...