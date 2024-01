Giornalisti | morto Franco Catucci

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 12 gen. (askanews) – Lutto nel mondo del giornalismo. E’ scomparso, storico inviato Rai.ha raccontato per decenni eventi e protagonisti del XX secolo, con particolare attenzione al mondo sudamericano, dal golpe in Cile alla Cuba di Fidel Castro. E’ stato anche autore di diversi libri. Tra i primi ad arrivare a Santiago del Cile dopo il golpe dell’11 settembre 1973,ha continuato a raccontare l’America Latina. La Rai aveva ancora una sede nel continente, a Montevideo, eper il Tg1 ha documentato oltre al golpe cileno, la dirty war argentina, la guerra delle Falkland-Malvinas, la battaglia in Nicaragua tra i contras e i sandisti, la guerra in Salvador (che avrebbe fatto da sfondo al suo romanzo “Il principiante”), il conflitto colombiano con le Farc (il ...

Roma, 12 gen. Lutto nel mondo del giornalismo. E scomparso Franco Catucci, storico inviato Rai. Catucci ha raccontato per decenni eventi e protagonisti del XX secolo, con particolare attenzione al ...In questi giorni stanno facendo molto discutere in Nigeria le accuse contro il predicatore nigeriano TB Joshua,nel 2021, che emergono dall'inchiesta Disciples realizzata daidel team Bbc Africa Eye, in collaborazione con OpenDemocracy . L'indagine giornalistica è durata due anni, ha coinvolto ...La notizia della morte di Centra ha destato tanto dolore e incredulità. Pittore, scultore, poeta. Un grande artista molto conosciuto e stimato, esponente della pop art. In prima linea anche per la ...Roma, 12 gen. (askanews) – Lutto nel mondo del giornalismo. E’ scomparso Franco Catucci, storico inviato Rai. Catucci ha raccontato per decenni eventi e protagonisti del XX secolo, con particolare att ...