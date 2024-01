Giocata geniale di Joao Felix rifinita da Yamal

L'ala del Barcelona Lamine Yamal si è assicurato un posto nella Supercoppa di Spagna con questo colpo nel tempo supplementare, preceduto da una deliziosa azione individuale di Joao ...... ma al 78' ha dovuto alzare definitivamente bandiera bianca sull'invenzione di Arnautovic ,... alla prima da titolare in maglia bianconera e subito in rete con unasplendida: slalom in ...L'ala dell'FC Barcelona Lamine Yamal si è assicurato un posto nella Supercoppa di Spagna con questo colpo nel tempo supplementare, seguito da ...Sarà Barcellona-Real Madrid la finale della Supercoppa di Spagna: a Riyadh, i catalani battono 2-0 l' Osasuna e raggiungono i blancos nel Clasico che si giocherà domenica. La sfida si apre al 59' graz ...