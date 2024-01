Gianluca Rocchi | “Non accettiamo più offese da tesserati come accaduto ad Orsato”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “Io e gli arbitri siamo persone perbene, se il problema sono io sono pronto a farmi da parte. Qualche errore l’avevamo messo in preventivo e ci stiamo lavorando, ma dietro un errore non c’è mai altro, non ammettiamo mancanza rispetto”. Lo ha detto il designatore arbitraleche a Coverciano traccia un bilancio di metà stagione e chiede interventi severi a tutela degli arbitri. “Nonmai piùdacontro, oppure quantonel tunnel di Salerno – ha aggiunto – Chiedo un comportamento diverso e alla giustizia sportiva di essere più dura”, spiega in riferimento all’ultima stracittadina all’Olimpico. L’AIA decide anche di passare alle vie legali: “Le insinuazioni sul cambio di designazione per ...

