Giacomo Giorgio rivela di essere svenuto mentre si preparava al ruolo in Doc – Nelle tue mani | ecco perché

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Tornerà in onda a partire da giovedì 11 gennaio 2024 la terza stagione di Doc – Nella tue, la serie tv di successo con Luca Argentero, Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon. Nel cast anche uno dei volti più amati degli ultimi anni:. L’attore napoletano, salito alla ribalta nel 2020 grazie a Mare Fuori, la fiction in onda su Rai Due e Netflix diventata presto un fenomeno di costume, è un’attesissima new entry del medical drama italiano.interpreterà Federico Lentini, uno dei nuovi specializzandi della struttura ospedaliera di Milano. Una professione, come raccontato dall’attore nel corso di un’intervista sulle pagine di Sorrisi, fortemente voluta dal padre. Federico è infatti un giovane medico benestante, dal futuro assicurato, costretto dal padre a intraprendere la carriera nel mondo della ...