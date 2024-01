GF | Giuseppe Garibaldi prende in giro Perla Vatiero per il cibo | «Vuole bruciare calorie» Ma i fan non la prendono bene

Polivalente: i bus giunti sul cavalcavia, svolteranno a sinistra per il lungomare Nazario Sauro, a sinistra per via Giandomenico Petroni, a destra per via Carulli per la ripresa ...Ma può godere dell'appoggio di Letizia Petris , sua migliore amica nel reality, e. Nelle ultime ore alcuni concorrenti hanno preso in giro Perla per le sue abitudini alimentari ...Questa mattina i concorrenti del Grande Fratello hanno ricevuto diversi aerei da parte dei fan, che hanno voluto sostenere i loro favoriti.Grande Fratello, alcune battute su Perla Vatiero non piacciono ai telespettatori: bufera sui concorrenti Perla Vatiero nonostante sia apprezzata da molti ...