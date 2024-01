GF | Anita Olivieri fu preferita | Stefano l' asfalta | «So le percentuali»

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Al Grande FratelloMiele è tra i nuovi concorrenti di questa edizione e, in men che non si dica, si sta già rendendo protagonista di diverse dinamiche. Il ragazzo ha legato parecchio con Beatrice Luzzi e, per contro, si è scontrato in diverse occasioni con alcuni membri del gruppetto formato da, Giuseppe Garibaldi, Rosy Chin e company. Proprio in queste ore, il giovane ha fatto fare una gaffe adche ha esilarato il pubblico da casa. Come tutti i telespettatori del GF ricorderanno, in una precedente occasionefuinsieme a Beatrice Luzzi durante un televoto. I concorrenti, però, non hanno mai saputo ledi quella nomination, come di tutte le altre, pertanto, la...