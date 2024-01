Gestione del rischio aziendale | chi supera le crisi e perché

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – Negli ultimi tre anni, caratterizzati da pandemia,energetica e conflitti, le imprese hanno dovuto affrontare sfide senza precedenti. La chiave per la sopravvivenza? Secondo il Global Esg, Compliance, and Risk Report 2023 del Boston Consulting Group, la differenza sta nella capacità di anticipare e gestire i rischi in modo efficace. L’analisi della società statunitense di consulenza strategica offre una prospettiva illuminante basata su interviste condotte con dirigenti di 150 gruppi operanti in vari settori e mercati. Secondo l’analisi di BCG, nonostante sembri che il peggio sia alle spalle e l’economia stia rallentando, tagliare i costi nelladelsarebbe un errore. In un’epoca definita “della perma”, in una condizione dipermanente caratterizzata dal ...