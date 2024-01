George Carlin resuscitato dall' intelligenza artificiale E scoppia la polemica

(Di venerdì 12 gennaio 2024)è stato uno dei comici più apprezzati della sua generazione. Grazie all', è stato possibile realizzare un suo nuovo spettacolo. Il progetto però non è piaciuto alla figlia dell'artista

). Cade una foglia che pare tinta di sole, che nel cadere ha l'iridescenza di una farfalla. (Grazia Deledda). Come quando una farfalla si posa su un fiore). Domani, continuerò ad essere. Ma dovrai essere molto attento per vedermi. Sarò un fiore o una foglia. Sarò in quelle forme e ti manderò un saluto. Se sarai abbastanza consapevole, mi ...Carlin è stato uno dei comici più apprezzati della sua generazione. Grazie all'intelligenza artificiale, è stato possibile realizzare un suo nuovo spettacolo. Il progetto però non è piaciuto alla figl ...Scoppia la polemica sullo spettacolo di stand-up comedy di George Carlin generato da AI: «Nessuna macchina può sostituirlo» dice la figlia ...