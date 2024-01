Geo Barents | tratte in salvo nella notte 37 persone

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “Erano tutti infreddoliti, molti di loro tremavano, non riuscivano a stare in piedi dal freddo. La prima cosa che mi hanno chiesto tutti è stato se eravamo lontani dalla Libia, se erano salvi su questa nave. Dopo che si sono ripresi li abbiamo rassicurati. Ci hanno iniziato a raccontare delle sofferenze che hanno subito sia in Libia che durante il viaggio. I siriani ci hanno raccontato della guerra, ci sono ragazzi di 19 anni che in pratica sono cresciuti in guerra, hanno vissuto la maggior parte della loro vita in situazione di violenza estrema, di guerra. Ci hanno raccontato della loro familiarità con la guerra ma la paura di questa, di essere in mare con il buio e il freddo, il vento è stato ancora un altro tipo di paura”. A raccontare dei primi momenti sulla nave di Medici senza frontiere dellesalvate...

