Gentiloni torna e fa il leader Pd Asse con Bonaccini | Franceschini

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Paoloè stato chiarissimo: "Non mi candido alle elezioni europee e torno a Roma, ma non vado in pensione". Esattamente come Affaritaliani.it ha scritto più volte nelle scorse settimane, il commissario europeo Dem in carica fino al primo luglio attende di capire... Segui su affaritaliani.it

Paolo Gentiloni è stato chiarissimo: "Non mi candido alle elezioni europee e torno a Roma , ma non vado in pensione". Esattamente come ... (affaritaliani)

Paolo Gentiloni è stato chiarissimo: "Non mi candido alle elezioni europee e torno a Roma , ma non vado in pensione". Esattamente come ... (affaritaliani)

Insomma, di fronte al ricordo dell'ex presidente del Parlamento europeo, la dema parlare di ... sia del fatto che la manifestazione si tiene tutti gli anni, anche cone Draghi al ...non si candida main Italia Chi invece ha già deciso di non candidarsi al Parlamento europeo è il commissario U e per gli affari economici Paolo, che ha annunciato il suo ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Tornano tutti. Non solo San Mario Draghi salvatore d’Europa, nel suo piccolo torna pure Paolo Gentiloni, il Tajani del Pd (e dunque il Tajani che ce l’ha fatta): “Non mi candiderò al Parlamento europe ...