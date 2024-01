Gentiloni torna a Roma per fare ii segretario del Pd Patto con Bonaccini | Guerini | Franceschini e non solo

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Paoloè stato chiarissimo: "Non mi candido alle elezioni europee e torno a, ma non vado in pensione". Esattamente come Affaritaliani.it ha scritto più volte nelle scorse settimane, il commissario europeo Dem in carica fino al primo luglio attende di capire... Segui su affaritaliani.it

non si candida main Italia Chi invece ha già deciso di non candidarsi al Parlamento europeo è il commissario U e per gli affari economici Paolo, che ha annunciato il suo ...... passando per le elezioni europee (': non sarò candidato alle elezioni Ue') e gli ... Nel taglio medioil caso Acca Larentia ('Non gridate: al lupo!'). 'Patacca Larentia' si legge nella ...Matteo Salvini ha rilasciato dichiarazioni spontanee durante il processo Open Arms a Palermo, parlando per quasi un’ora ...La storia dell'ex Ilva è un incrocio di passi falsi - politici, giudiziari, sociali - che pesano sui futuri assetti del gruppo, mentre si prova il divorzio da ...