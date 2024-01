Gentiloni | “Non mi candido alle europee | ma non vado in pensione”

Leggi su ildifforme

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Si chiudono le scommesse anche su un altro plausibile nome per la corsa al Parlamento europeo: Paolonon si candiderà. La sua intenzione, in realtà, è quella di tornare in Italia, probabilmente per rientrare all’interno del suo Pd, senza prendere in considerazione neanche per un momento la possibilità di andare in. Il commissario L'articolo proviene da Il Difforme.