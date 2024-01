Gentile | «Arnautovic e Sanchez un rischio! Inzaghi ha scelto altro»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 12 gennaio 2024) L’Inter ha un problema in attacco dove finora hanno dato risposte solo Lautaro Martinez e Thuram mentre le due riserve, Arnmautovic e, continuano a deludere. Secondo Riccardo, intervenuto a Sky Sport, l’ultima scelta è stata di: di seguito le sue dichiarazioni ERRORE ALLA BASE – L’Inter dovrebbe intervenire sul mercato per aggiungere un attaccante? Secondo Riccardoè già troppo tardi: «Secondo me dall’estate, quattro attaccanti sono pochi proprio in partenza per una squadra impegnata come l’Inter. Gioca con due punte, due di riserva sono poche: facesse una sola competizione ok, ne fa tre. Va bene che è stata eliminata dalla Coppa Italia ma non era preventivabile. È un po’ quello che ha sofferto lo scorso anno. Le condizioni di Lukaku non si potevano prevedere, poi aveva il ...