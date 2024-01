Genova | presto entreranno in servizio 112 filobus elettrici Entro il 2025 il trasporto pubblico sarà tutto green

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Continua la veloce marcia diverso unsostenibile: dopo i 30 autobusdi fine 2021, arriveranno anche 112. Che si ricaricano in movimento....

La nave entra peròin rotta di collisione con gli scogli. I successivi ordini del primo ..., l'ultimo viaggio della Costa Concordia verso la demolizione - - > leggi dopo - - > slideshow - -......legato a una qualche indigestione della cena consumata la sera prima da tutt'altra parte (a),... Berlinguer viene fatto rientrare in albergo a Padova, vain coma. Dopo il consulto con un ...Il senatore e leader di Azione ieri a Genova: “Sulle ricandidature dei governatori si rischiano le signorie. I leader politici non devono correre alle ...La disponibilità di Orlando "È stato mio collega di governo, ma abbiamo idee molto diverse". La profezia sull'ex Ilva: "Finirà come Alitalia" ...