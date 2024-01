Genoa-Torino | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 12 gennaio 2024)è una partita valida per la ventesima giornata diA e si gioca sabato alle 15:00:, tv,non condividono gli stessi obiettivi – i rossoblù ambiscono ad una salvezza tranquilla, i granata invece coltivano il sogno Europa – ma in classifica, dopo il girone d’andata, non sono poi così distanti. Gli uomini di Alberto Gilardino, dodicesimi, hanno sei punti in meno di quelli di Ivan Juric, momentaneamente decimi. Gudmundsson – IlVeggente.it (Ansa)Può essere soddisfatto del percorso svolto finora l’ex attaccante di Milan e Fiorentina, che in poco più di un anno è riuscito prima a riportare ilin massimae poi a mettere le ...