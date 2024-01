Genoa | Gilardino | 'Dragusin è il passato Torino? Sarà una partita gagliarda'

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il tecnico delAlbertoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il. Queste le sue dichiarazioni: IL TO...

Individuato il profilo giusto dalla Salernitana e operazione che praticamente è conclusa, con il giocatore che presto si metterà agli ordini di mister. Ilpesca il jolly dalla ...Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro ildiIvan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro ildi. Le sue dichiarazioni: PAROLE - "Noi ci siamo avvicinati a ...Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. Queste le sue dichiarazioni: IL TORINO - `Sicuramente sa.Genoa contro Torino. La gara che inaugurerà il girone di ritorno della Serie A 2023-24 non è soltanto una sfida classica del nostro calcio. Quello tra rossoblù.