Generazione anZia | Lancini | “Aiutiamo i giovani agendo sulla fragilità degli adulti

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Matteoè il presidente della fondazione Minotauro di Milano, è uno psicologo e psicoterapeuta dell’adolescente, del giovane adulto e dei genitori. Nel suo ultimo libro “Sii te stesso a modo mio” affronta un tema delicato, quello del rapporto complicato con le aspettative. “Per molto tempo abbiamo chiesto ai ragazzi di aderire alle aspettative ideali di genitori e insegnanti - spiega- Li abbiamo cresciuti come piccoli, li abbiamo spinti a socializzare e li abbiamo protetti da infelicità e dolore. La società di oggi è cambiata ancora e non ci si limita più a chiedere ai ragazzi di essere all’altezza delle nostre aspettative ma li si spinge al paradosso di dover diventare come noi. E così mentre i ragazzi - continua- si adattano alle esigenze...