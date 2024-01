Gene Haas | ' Il team è da metà gruppo | non sono in F1 per vendere'

Nonostante il motore Ferrari e l'acquisto di tutte le componenti consentite dal regolamento,non si spiega come il team sia potuto arrivare ultimo nel mondiale Costruttori. Di una cosa, però, è certo il settantunenne di Youngstown:resterà in Formula 1. "Non ci sono arrivato ...Sulla squadra americana sono state tante le voci in questi anni in merito a un parziale disimpegno da parte del proprietario, il quale spenderebbe meno soldi del dovuto per sopravvivere nel ...L'addio di Simone Resta e Günther Steiner dal team Haas ha creato un vero terremoto nella scuderia statunitense e poche settimane dall'inizio dei test. Gene Haas, patron della scuderia… Leggi ...La Haas sta certamente riempiendo i siti di informazione sulla Formula 1 per via dell'improvviso avvicendamento tra Guenther Steiner e Ayao Komatsu, con l'ingegnere giapponese a prendere il posto dell ...