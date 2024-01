Gaza | undici persone uccise in un raid israeliano a sud di Deir el - Balah

Il giornalista Ashraf Abu Amra di Al Jazeera riferisce che 11 persone sono state uccise in un attacco israeliano alla casa della famiglia Fayyad nella zona di Mashal'ah, a sud di Deir el - Balah. Il ......contro le navi nel Mar Rosso come 'vendetta' contro Israele per la sua campagna militare anel ...Paesi hanno votato a favore, nessuno contro mentre gli astenuti sono stati quattro. Tra loro ...Undici persone sono state uccise in un attacco israeliano alla casa della famiglia Fayyad nella zona di Mashal'ah, a sud di Deir el-Balah.Un centinaio di morti in nuovi attacchi di Israele sul sud di Gaza, mentre a Beirut migliaia di persone hanno partecipato al funerale del numero due di Hamas, Saleh Al-Arouri. Altri scontri al confine ...