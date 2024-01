Gaudiano pubblica il nuovo singolo Martini Dry

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Si intitolaDry ildi, un brano d’amore in cui mette a nudo le nostre fragilità Si intitolaDry ildiin uscita oggi per Leave Music ed entrato fin da subito nelle playlist New Music Friday e Scuola Indie di Spotify. Il cantautore, interprete e musicista pugliese, da poco rientrato dall’Opéra di Monte-Carlo per il musical The phantom of the opera, celebra l’autenticità in un’epoca fatta di visualizzazioni e like.Dry non è una classica canzone d’amore:mette a nudo la nostra fragilità, ostacolo all’apertura, all’amore, allo scambio, raccontando quanto, anche il più coinvolgente degli incontri, possa naufragare per paura di perdere il ...