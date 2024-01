Gasperini squalificato per due giornate | l’Atalanta preannuncia il reclamo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Dopo la comunicazione del Giudice Sportivo delle duedi squalifica comminate a Gian Pieroa causa dell’espulsione nel match di San Siro di mercoledì,passa al contrattacco. In un comunicato ufficiale diffuso nel pomeriggio di venerdì, poche ore dopo aver ricevuto la notizia della sanzione, la società fa sapere che “preannunceràai fini di acquisire i documenti ufficiali su cui si fonda la sanzione e all’esito esperire ogni e più opportuna iniziativa, anche in considerazione degli episodi che – sul campo – hanno preceduto l’espulsione del nostro allenatore”. Il tema in questione è “il mancato intervento del VAR per il fallo da rigore (non sanzionato) subìto dal calciatore Marten De Roon, che a seguito dell’impatto con un giocatore del Milan è rimasto – al pari del giocatore ...