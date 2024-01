Gas | aggravi fino a 177 euro per chi non è passato al mercato libero

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - L'arrivo del 2024 ha segnato la fine del servizio di tutela per la fornitura di gas e ai clienti domestici non vulnerabili che non sono passati alè stata assegnata una nuova tariffa con possibiliche, secondo una elaborazione di Facile.it, arriverebberoa 177l'anno. «Le condizioni economiche della nuova tariffa, denominata ‘offerta Placet in deroga', vengono definite dall'Autorità, ad eccezione della voce a copertura dei costi di commercializzazione, che invece viene stabilita liberamente da ciascun fornitore», spiegano gli esperti di Facile.it. «Analizzando i valori applicati dalle società di vendita è emerso che in alcuni casi verrà applicato un sovrapprezzo che arrivaa 177l'anno rispetto ...

