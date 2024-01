Gaetano al posto di Zielinski | l’ok solo dopo la rifinitura di oggi

Scopri le scelte di formazione di Mazzarri per Napoli-Salernitana : dubbio Zielinski, ballottaggio tra Simeone e Raspadori. Il Napoli si prepara ad ... (napolipiu)

diVeninata ROMA (Public Policy) " L'8 gennaio del 1921, a Racalmuto (Agrigento), nasceva ... Al loro, piu che la fa­coltà di arrestare con ampi margini di arbitrio o di uccidere con ...... nel 2021 si sono svolte le elezioni amministrative a Napoli, che vanno vistoManfredi ... Tra le province con il maggior numero di comuni votanti troviamo al primoSalerno - con 47 comuni -...Ultime di formazione in vista della gara di domani contro la Salernitana. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport oggi in edicola ...Scopri le scelte di formazione di Mazzarri per Napoli-Salernitana: dubbio Zielinski, ballottaggio tra Simeone e Raspadori.