Gaeta Ostello della Gioventù | terza interrogazione del capogruppo Scinicariello Pd

Leggi su temporeale.info

(Di venerdì 12 gennaio 2024)– Quante incognite sulle procedure e sulla gestione dell’realizzato dal comune diin Via Amalfi. A denunciarle e a riproporle è ildel Partito Democratico Emilianoche evidenzia come le rispostepolitica, “pur cambiando gli assessori, continuano a non arrivare”. IlDem ora ha deciso di L'articolo Temporeale Quotidiano.