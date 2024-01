Fulminacci pubblica il singolo +1 insieme al video

(Di venerdì 12 gennaio 2024) , traccia che completa la tracklist del disco che presenterà dal vivo nei clubpresenta oggi il+1 (https://.lnk.to/ Infinitopiu1; Maciste Dischi/Artist First) che va a svelare la title track del suo terzo album Infinito +1. Un brano romantico, che trova il coraggio di parlare di cose semplici: un inno alla dolcezza in cui testo e melodia della canzone si fondono per scaldare l’anima sin dal primo ascolto. Il cantautore accompagna l’uscita dela un’opera visiva dalla carica emotiva spiazzante e commovente. Il– realizzato dai bendo – cattura l’autenticità delle reazioni di persone che, sedendosi l’una di fronte all’altra, cercano di scoprirsi, di capirsi e, forse, di perdonarsi. Quello di ?+1? diventa così un connubio armonico – magico, uno sguardo intimo ...

